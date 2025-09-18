Dîner Concert Katie Bradley au Bistro Sainte-Savine

Au Bistro Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Début : 2025-09-18 19:30:00

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Pour célébrer la renaissance de notre salle, elle vous offre un set mêlant ses compositions et les classiques Jazz & Soul d’Amy Winehouse à Nina Simone, de Louis Armstrong à bien d’autres accompagnée au piano par Camille Bachimont.



Côté assiettes, découvrez notre planche Back to Black à partager et le cocktail Satin 75.



Réservations fortement conseillées par téléphone ou en ligne. .

Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69 info@tousaubistro.com

