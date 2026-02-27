Dîner-Concert La Sido Salle des Fêtes Luzy

Dîner-Concert La Sido

Salle des Fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre du Festival Fleurs de Jazz, découvrez la chanteuse Sidonie Dubosc et son pianiste Antonin Néel à travers des réarrangements jazz sur le chemin de Barbara, Colette Magny et Anne Sylvestre. Dîner-Concert au tarif de 30€. Infos et réservations https://larochemillayjazzfestival.fr/ .

Salle des Fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner-Concert La Sido

L’événement Dîner-Concert La Sido Luzy a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Rives du Morvan