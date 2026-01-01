Diner concert Les Maitres chanteurs Basilico Gannay-sur-Loire
Diner concert Les Maitres chanteurs Basilico Gannay-sur-Loire samedi 31 janvier 2026.
Diner concert Les Maitres chanteurs
Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire Allier
Tarif : – –
Reprises acoustiques au travers des époques….aux doux noms de femmes et filles connues de tous
Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 07 92 05 basilico.gannay@gmail.com
English :
Acoustic covers through the ages….sweet names of women and girls known to all
L’événement Diner concert Les Maitres chanteurs Gannay-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région