Dîner Concert Les Yeux d’Olga Santenay

Dîner Concert Les Yeux d’Olga

9 Avenue des Sources Santenay Côte-d’Or

Dîner-concert au Casino JOA de Santenay le Vendredi 11 juillet à 19h30.

Venez passer une soirée conviviale et musicale au Comptoir JOA avec le duo Les Yeux d’Olga. Deux voix complices vous embarquent dans un univers acoustique mêlant douceur, intensité et émotions. Leurs chansons racontent des histoires, portées par des mélodies riches et sensibles.

Profitez d’un bon repas dans une ambiance musicale et chaleureuse.

Réservation conseillée au 03 80 26 22 44. .

9 Avenue des Sources Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 44

