Dîner Concert L’Instant Italien Place des Palmiers Capvern

Dîner Concert L’Instant Italien Place des Palmiers Capvern vendredi 1 août 2025.

Dîner Concert L’Instant Italien

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-01 19:00:00

2025-08-01

Nouveau concept de dîner concert Les Croc Notes.

Venez découvrir votre menu à la carte des grandes œuvres italiennes avec Avnjel Laska au piano et Marie Burou à la mandoline.

Ils interpréteront des oeuvres de Scarlatti, Calace, Munier, Marucelli …

25€ Réservation obligatoire au 07 86 28 51 46.

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

English :

A new dinner-concert concept: Les Croc Notes.

Come and discover your à la carte menu of the great Italian works with Avnjel Laska on piano and Marie Burou on mandolin.

They’ll be playing works by Scarlatti, Calace, Munier, Marucelli …

25? Reservations essential on 07 86 28 51 46.

German :

Neues Konzept für Abendessen Konzert: Les Croc Notes.

Entdecken Sie Ihr Menü à la carte der großen italienischen Werke mit Avnjel Laska am Klavier und Marie Burou an der Mandoline.

Sie werden Werke von Scarlatti, Calace, Munier, Marucelli und anderen interpretieren.

25? Reservierung erforderlich unter 07 86 28 51 46.

Italiano :

Un nuovo concetto di cena e concerto: Les Croc Notes.

Venite a scoprire il vostro menu à la carte delle grandi opere italiane con Avnjel Laska al pianoforte e Marie Burou al mandolino.

Suoneranno opere di Scarlatti, Calace, Munier, Marucelli…

25? Prenotazione obbligatoria al numero 07 86 28 51 46.

Espanol :

Un nuevo concepto de cena y conciertos: Les Croc Notes.

Venga a descubrir su menú a la carta de las grandes obras italianas con Avnjel Laska al piano y Marie Burou a la mandolina.

Interpretarán obras de Scarlatti, Calace, Munier, Marucelli …

25? Imprescindible reservar en el 07 86 28 51 46.

