DINER-CONCERT MONTEGUT Montégut

Début : 2026-02-14 20:00:00
2026-02-14
Venez au Rose Café le 14 février pour un dîner concert avec LE DUO SWING EN BULLES!
Passer une belles soirée au rythme des chansons rétro françaises, à la contrebasse et au ukulélé.
Réservez vite au 0666937726 !
MONTEGUT 6 Route de Lombres Montégut 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 66 93 77 26
Come to Rose Café on February 14 for a dinner concert with LE DUO SWING EN BULLES!
Enjoy an evening of retro French songs, double bass and ukulele.
Book early at 0666937726!
