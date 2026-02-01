DINER-CONCERT MONTEGUT Montégut

DINER-CONCERT

MONTEGUT 6 Route de Lombres Montégut Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Venez au Rose Café le 14 février pour un dîner concert avec LE DUO SWING EN BULLES!

Passer une belles soirée au rythme des chansons rétro françaises, à la contrebasse et au ukulélé.

Réservez vite au 0666937726 !

MONTEGUT 6 Route de Lombres Montégut 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 66 93 77 26

English :

Come to Rose Café on February 14 for a dinner concert with LE DUO SWING EN BULLES!

Enjoy an evening of retro French songs, double bass and ukulele.

Book early at 0666937726!

