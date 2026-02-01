Dîner Concert Piano Jazz La Cholotte Les Rouges-Eaux
Dîner Concert Piano Jazz La Cholotte Les Rouges-Eaux samedi 28 février 2026.
Dîner Concert Piano Jazz
La Cholotte 44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux Vosges
Soirée piano jazz à la Cholotte avec Guillaume HEUSSNER.
Accueil à partir de 19h30 et ensuite Dîner-concert et son menu vosgien servi au rythme de la musique!Tout public
La Cholotte 44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 56 93 auberge@lacholotte.com
English :
Jazz piano evening at La Cholotte with Guillaume HEUSSNER.
Welcome from 7:30pm, followed by a concert-dinner with a Vosges-style menu served to the beat of the music!
