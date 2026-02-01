Dîner Concert Piano Jazz La Cholotte Les Rouges-Eaux

Dîner Concert Piano Jazz

La Cholotte 44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée piano jazz à la Cholotte avec Guillaume HEUSSNER.

Accueil à partir de 19h30 et ensuite Dîner-concert et son menu vosgien servi au rythme de la musique!Tout public

.

La Cholotte 44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 56 93 auberge@lacholotte.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz piano evening at La Cholotte with Guillaume HEUSSNER.

Welcome from 7:30pm, followed by a concert-dinner with a Vosges-style menu served to the beat of the music!

L’événement Dîner Concert Piano Jazz Les Rouges-Eaux a été mis à jour le 2026-02-23 par OT SAINT DIE DES VOSGES