Dîner concert Rue Joseph Évenas Plumergat samedi 31 janvier 2026.
Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Chants traditionnels cornouaillais et bretons
Animé par
The four fifths
Kessenyan
Duo Le Pennec Tastard
Au menu
Punch
Rougail saucisses
Dessert
Café
Sur réservation sur Hello Asso ou par coupon de réservation à remettre auprès des boulangeries de Plumergat et Mériadec ou au bar l’Etoile
Organisé par le comité de jumelage Plumergat Mériadec Redruth .
Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 14 56
