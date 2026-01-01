Dîner concert Rue Joseph Évenas Plumergat

Dîner concert

Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat Morbihan

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Chants traditionnels cornouaillais et bretons

Animé par

The four fifths

Kessenyan

Duo Le Pennec Tastard

Au menu

Punch

Rougail saucisses

Dessert

Café

Sur réservation sur Hello Asso ou par coupon de réservation à remettre auprès des boulangeries de Plumergat et Mériadec ou au bar l’Etoile

Organisé par le comité de jumelage Plumergat Mériadec Redruth .

Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 14 56

