Dîner-concert Pop-Folk avec Nico D Andlau vendredi 5 septembre 2025.

6 Route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-05 19:30:00

fin : 2025-09-05 21:30:00

2025-09-05

Profitez d’un bon repas avec une superbe ambiance musicale !

Nicolas Demelt, artiste polyvalent, dévoile son univers musical mêlant guitare et voix pour interpréter un répertoire éclectique de reprises pop, folk et soul. Un voyage sonore qui traverse les décennies, des classiques des années 60 aux hits actuels!

Dîner à la carte Restaurant Le Spes’, participation libre aux frais artistiques. .

6 Route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com

English :

Enjoy a fine meal and superb music!

German :

Genießen Sie ein gutes Essen mit einer tollen musikalischen Untermalung!

Italiano :

Godetevi un pasto delizioso con un ottimo accompagnamento musicale!

Espanol :

Disfrute de una deliciosa comida con un gran acompañamiento musical

L’événement Dîner-concert Pop-Folk avec Nico D Andlau a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme du pays de Barr