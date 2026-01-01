Diner concert Salle de la Clef des champs Préaux
Salle de la Clef des champs 504 Rue des Écoles Préaux Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-02-01 01:30:00
2026-01-31
Le 31 janvier, Récré Actions Préaux vous invite à son Diner concert à la salle de la Clé des champs.
Au programme, un concert du groupe Carny Barker pour une soirée Soul, Funk et Pop garantie !
Tous les fonds récoltés seront reversés à l’école élémentaire Jacques Prévert pour financer la classe découverte des élèves de CM1-CM2 au Manoir d’Argueil.
Réservation obligatoire. .
Salle de la Clef des champs 504 Rue des Écoles Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie recreactions76@gmail.com
