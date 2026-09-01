Dîner-concert rock avec le groupe ReStart Andlau
samedi 19 septembre 2026 · Andlau
Informations pratiques
Andlau
Dîner-concert rock avec le groupe ReStart
6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 21:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Profitez d’un bon dîner dans une ambiance originale.
La douce et folle Camille , s’appuie sur la polyvalence du guitariste Stephane, et du solide duo bass- bat Alain /Yannick .
L’enchaînement improbable Pink et les Beatles existe. ReStart , un groupe qui joue sérieusement sans se prendre au sérieux . .
6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com
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English :
Enjoy a fine dinner in an original setting.
L’événement Dîner-concert rock avec le groupe ReStart Andlau a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Barr
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