Informations pratiques

Andlau

Dîner-concert rock avec le groupe ReStart

6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Profitez d’un bon dîner dans une ambiance originale.

La douce et folle Camille , s’appuie sur la polyvalence du guitariste Stephane, et du solide duo bass- bat Alain /Yannick .

L’enchaînement improbable Pink et les Beatles existe. ReStart , un groupe qui joue sérieusement sans se prendre au sérieux . .

6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com

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English :

Enjoy a fine dinner in an original setting.

L’événement Dîner-concert rock avec le groupe ReStart Andlau a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Barr