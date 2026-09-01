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AGENDA · Andlau

Dîner-concert rock avec le groupe ReStart Andlau

samedi 19 septembre 2026 · Andlau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
6 route du Hohwald
Ville
67140 Andlau
Département
Bas-Rhin
Tarif

Andlau

Dîner-concert rock avec le groupe ReStart

6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Profitez d’un bon dîner dans une ambiance originale.
La douce et folle Camille , s’appuie sur la polyvalence du guitariste Stephane, et du solide duo bass- bat Alain /Yannick .
L’enchaînement improbable Pink et les Beatles existe. ReStart , un groupe qui joue sérieusement sans se prendre au sérieux .   .

6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72  lespesbistrot@gmail.com

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English :

Enjoy a fine dinner in an original setting.

L’événement Dîner-concert rock avec le groupe ReStart Andlau a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Barr

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