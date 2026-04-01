Dîner concert Rock’Elle LAUZIERES Nieul-sur-Mer
Dîner concert Rock’Elle LAUZIERES Nieul-sur-Mer jeudi 23 avril 2026.
Dîner concert Rock’Elle
LAUZIERES 124 Rue du Port Nieul-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Diner Concert sur des sons pop et folk
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LAUZIERES 124 Rue du Port Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 45 44 contact@portlauzieres.com
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English :
Pop and folk dinner concert
L’événement Dîner concert Rock’Elle Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-25 par Nous La Rochelle