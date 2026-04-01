Dîner concert Rock’Elle LAUZIERES Nieul-sur-Mer

Dîner concert Rock’Elle

LAUZIERES 124 Rue du Port Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Diner Concert sur des sons pop et folk

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LAUZIERES 124 Rue du Port Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 45 44 contact@portlauzieres.com

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English :

Pop and folk dinner concert

L’événement Dîner concert Rock’Elle Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-25 par Nous La Rochelle