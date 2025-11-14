Dîner Concert Le Mas de Fauchon Saint-Cannat

Dîner Concert Le Mas de Fauchon Saint-Cannat vendredi 14 novembre 2025.

Dîner Concert

Vendredi 14 novembre 2025 de 19h30 à 23h30. Le Mas de Fauchon 1666 chemin de Berre Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 50 – 50 – EUR

Un moment de détente et de plaisir alliant gastronomie et musique.

Laissez vous envoûter par les mélodies douces et les rythmes de la musique traditionnelle Irlandaise avec le groupe de Musique Epona

Dîner-Concert Irlandais

L’Irlande s’invite chez nous le temps d’une soirée magique !

Retrouvez le groupe EPONA, de retour sur notre scène après plusieurs soirées à succès.

Leur musique vous transporte au cœur des terres celtiques, entre pubs chaleureux et paysages verdoyants, une véritable évasion sans quitter la table.



Notre salle de réception se transformera pour l’occasion en un cocon cosy et festif, parfait pour profiter d’un super menu préparé spécialement pour la soirée.



Dîner + concert ambiance conviviale, bons plats, rires, et l’esprit d’Irlande dans chaque note. .

Le Mas de Fauchon 1666 chemin de Berre Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 61 77 directionfauchon@gmail.com

English :

A moment of relaxation and pleasure combining gastronomy and music.

Let yourself be enchanted by the gentle melodies and rhythms of traditional Irish music with the Epona music group

German :

Ein Moment der Entspannung und des Genusses, der Gastronomie und Musik miteinander verbindet.

Lassen Sie sich von den sanften Melodien und den Rhythmen der traditionellen irischen Musik mit der Musikgruppe Epona verzaubern

Italiano :

Un momento di relax e piacere che unisce gastronomia e musica.

Lasciatevi incantare dalle dolci melodie e dai ritmi della musica tradizionale irlandese con il gruppo musicale Epona

Espanol :

Un momento de relajación y placer combinando gastronomía y música.

Déjese hechizar por las suaves melodías y ritmos de la música tradicional irlandesa con el grupo musical Epona

