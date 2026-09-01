Dîner Concert Le Mas de Fauchon Saint-Cannat

Informations pratiques

Saint-Cannat

Dîner Concert

Vendredi 11 septembre 2026 de 19h30 à 23h. Le Mas de Fauchon 1666 chemin de Berre Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-11 23:00:00

Date(s) :

2026-09-11

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Formule dîner concert 55€ par personne

Incluant un menu unique (entrée-plat-dessert) ainsi que le droit d’entrée .

Le Mas de Fauchon 1666 chemin de Berre Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 61 77 contact@masdefauchon.fr

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English :

Dinner & Outdoor Concert? Gypsy Night

L’événement Dîner Concert Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-08-05 par Provence Tourisme