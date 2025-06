Dîner concert Restaurant Mémé Cocotte Saint-Étienne-de-Fougères 5 juillet 2025 19:00

Lot-et-Garonne

Dîner concert Restaurant Mémé Cocotte 10 Grand rue Saint-Étienne-de-Fougères Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-08-09 22:00:00

2025-07-05

Dîner concert tous les samedis soir :

05 juillet Arthur Mabille reprises chansons françaises

19 Juillet Ivy

26 juillet Steph’ folk reprises pop folk

02 aout Arthur Mabille reprises chansons françaises

09 aout Bratsmoket reprises rock et composition

Sur réservation.

Saint-Étienne-de-Fougères 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 01 17 37 memecocotte47@gmail.com

English : Dîner concert

Dinner concert every Saturday evening:

july 05: Arthur Mabille covers of French songs

july 19: Ivy

july 26: Steph’ folk pop folk covers

august 02: Arthur Mabille covers of French songs

august 09: Bratsmoket rock and song covers

By reservation only.

German :

Dinnerkonzert jeden Samstagabend :

05. Juli: Arthur Mabille Coverversionen französischer Chansons

19. Juli: Ivy

26. Juli: Steph’ folk Coverversionen von Pop und Folk

02. August: Arthur Mabille Coverversionen französischer Chansons

09. August: Bratsmoket Coverversionen von Rock und Komposition

Mit Reservierung.

Italiano :

Cena concerto ogni sabato sera:

05 luglio: Arthur Mabille cover di canzoni francesi

19 luglio: Ivy

26 luglio: Steph’ folk cover pop folk

02 agosto: Arthur Mabille cover di canzoni francesi

09 agosto: Bratsmoket cover di canzoni e rock

Solo su prenotazione.

Espanol :

Cena-concierto todos los sábados por la noche:

05 de julio: Arthur Mabille versiones de canciones francesas

19 de julio: Ivy

26 de julio: Steph’ folk versiones pop folk

02 de agosto: Arthur Mabille versiones de canciones francesas

09 de agosto: Bratsmoket versiones de rock y canciones

Sólo con reserva previa.

L’événement Dîner concert Saint-Étienne-de-Fougères a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Villeneuve Vallée du Lot