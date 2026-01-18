Dîner-concert Saint-Valentin Restaurant L’Antre-Gargouille 2 Les Lèves-et-Thoumeyragues

Dîner-concert Saint-Valentin

2026-02-14

2026-02-14

2026-02-14

Le restaurant L’Antre-Gargouille 2 vous propose un dîner-concert spécial Saint-Valentin.

Gaetano Anzelmo viendra vous chanter les grands standards du jazz, quelques clins d’œil à Franck Sinatra et bien évidemment des chansons italiennes.

Il sera accompagné de Laurent Dupart au piano.

Pianiste professionnel depuis plus de 25 ans, Laurent est un musicien de formation classique avec plus d’une corde à son arc Professeur, compositeur, pianiste accompagnateur et pianiste dans différentes formations musicales très éclectiques chansons françaises, jazz, gospel, blues, pop-rock…

Grâce à leurs expériences professionnelles sur les différentes scènes en Italie, en France et ailleurs Gaetano Anzelmo et Laurent Dupart vous emporteront le temps d’une soirée dans le swing, l’élégance et la bonne humeur.

Réservation au 06 44 82 43 64 .

Restaurant L’Antre-Gargouille 2 2023 Avenue Maréchal Leclerc Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 82 43 64 antre.gargouille@gmail.com

