Dîner-concert : Soirée jazz avec le duo Savarit-Venditti Albertine Restaurant Honfleur

Dîner-concert : Soirée jazz avec le duo Savarit-Venditti

Albertine Restaurant 19 Cr Albert Manuel Honfleur Calvados

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 7 mars dès 19h30 pour une parenthèse musicale, avec la compagnie de DUO SAVARIT- VENDITTI

Que vous soyez amateur de jazz ou simplement de passage, venez vibrer avec nous et passer un excellent moment.

Réservation obligatoire

Une grande liberté caractérise le duo Savarit-Venditti dans son appropriation des standards du répertoire jazz, d’Ella Fitzgerald à Jon Hendricks, en passant par Abbey Lincoln et Jeanne Lee.

Éric Savarit est un guitariste aux multiples facettes qui s’est forgé au fil de nombreux projets allant du jazz au blues en passant par le bluegrass ou encore le swing en tant que guitariste et mandoliniste.

Loriane Venditti multiplie les expériences et les collaborations en tant que chanteuse de jazz depuis de nombreuses années. .

+33 2 61 52 28 61 reservation@albertinehonfleur.fr

English : Dîner-concert : Soirée jazz avec le duo Savarit-Venditti

Join us on Saturday 7 March at 7.30pm for a musical interlude with the DUO SAVARIT- VENDITTI.

Whether you’re a jazz fan or just passing through, come and join us for a great time.

Booking essential

