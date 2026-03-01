Diner Concert Soleïro La Place Bistrot Responsable Puyloubier

Diner Concert Soleïro

Vendredi 13 mars 2026 de 20h à 0h. La Place Bistrot Responsable Avenue Pierre Jacquemet Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Le vendredi 13 mars 2026, La Place change de tempo. Nous avons le plaisir d’accueillir SOLEIRO, un duo acoustique guitare/voix né à Marseille, pour un concert placé sous le signe de la douceur et du partage.

Porté par les harmonies vocales d’Emmanuel Marais et Sophie Luron, le groupe propose un répertoire hétéroclite, mêlant compositions originales et reprises de grands noms comme David Bowie, Pomme ou encore Léo Ferré. Une soirée qui s’annonce aussi joyeuse que vibrante au cœur du village.



Pour accompagner ce moment, il y aura comme toujours de quoi bien boire et bien manger, car c’est cela notre coeur de métier, avant tout de vous régaler !



Que vous veniez pour découvrir l’univers de SOLEIRO ou pour profiter de l’ambiance, on vous attend nombreux pour ce bel événement.



Les places s’envolent vite pour nos soirées spéciales. Pensez à réserver votre table.



Réservations au 04.42.66.35.51 ou via le lien https://www.la-place-puyloubier.com/#reservation .

La Place Bistrot Responsable Avenue Pierre Jacquemet Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On Friday March 13, 2026, La Place changes tempo. We’re delighted to welcome SOLEIRO, an acoustic guitar/voice duo born in Marseille, for a concert of softness and sharing.

