Dîner concert solidaire de violon Au chœur de l’Ukraine Salle polyvalente Die
Dîner concert solidaire de violon Au chœur de l’Ukraine Salle polyvalente Die dimanche 12 avril 2026.
Die
Dîner concert solidaire de violon Au chœur de l’Ukraine
Salle polyvalente 35 Boulevard du Ballon Die Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
plus un petit cadeau surprise
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Concert de la violoncelliste de renommée internationale Myroslava Tsybka.
Conférence de Gilles Antonowicz sur l’Ukraine d’hier et aujourd’hui.
Apéritif puis diner ukrainien.
Les places sont limitées, pensez à réserver.
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Salle polyvalente 35 Boulevard du Ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 80 38 65
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English :
Concert by internationally renowned cellist Myroslava Tsybka.
Lecture by Gilles Antonowicz on Ukraine past and present.
Aperitif followed by Ukrainian dinner.
Places are limited, so book early.
L’événement Dîner concert solidaire de violon Au chœur de l’Ukraine Die a été mis à jour le 2025-04-03 par Office de Tourisme du Pays Diois
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