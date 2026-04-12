Dîner concert solidaire de violon Au chœur de l’Ukraine Salle polyvalente Die

Die

Dîner concert solidaire de violon Au chœur de l’Ukraine

Salle polyvalente 35 Boulevard du Ballon Die Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

plus un petit cadeau surprise

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Concert de la violoncelliste de renommée internationale Myroslava Tsybka.

Conférence de Gilles Antonowicz sur l’Ukraine d’hier et aujourd’hui.

Apéritif puis diner ukrainien.

Les places sont limitées, pensez à réserver.

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Salle polyvalente 35 Boulevard du Ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 80 38 65

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English :

Concert by internationally renowned cellist Myroslava Tsybka.

Lecture by Gilles Antonowicz on Ukraine past and present.

Aperitif followed by Ukrainian dinner.

Places are limited, so book early.

L’événement Dîner concert solidaire de violon Au chœur de l’Ukraine Die a été mis à jour le 2025-04-03 par Office de Tourisme du Pays Diois