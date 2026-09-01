Dîner concert spécial Claude François avec Franck Lorenzo Restaurant de l’Hôtel des Remparts Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Restaurant de l'Hôtel des Remparts · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Dîner concert spécial Claude François avec Franck Lorenzo
Restaurant de l’Hôtel des Remparts 43 avenue Camille Pelletan Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 28.9 – 28.9 – EUR
Concert-repas avec apéritif, entrée, plat, et dessert.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dîner concert spécial Claude François !
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Restaurant de l’Hôtel des Remparts 43 avenue Camille Pelletan Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 12 44 reception@hotel-remparts.com
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English : Special Claude François dinner concert with Franck Lorenzo
Special Claude François dinner concert !
L’événement Dîner concert spécial Claude François avec Franck Lorenzo Rochefort a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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