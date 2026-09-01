Dîner concert spécial Claude François avec Franck Lorenzo Restaurant de l’Hôtel des Remparts Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · Restaurant de l'Hôtel des Remparts · Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Dîner concert spécial Claude François avec Franck Lorenzo

Restaurant de l’Hôtel des Remparts 43 avenue Camille Pelletan Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 28.9 – 28.9 – EUR

Concert-repas avec apéritif, entrée, plat, et dessert.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dîner concert spécial Claude François !

.

Restaurant de l’Hôtel des Remparts 43 avenue Camille Pelletan Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 12 44 reception@hotel-remparts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Special Claude François dinner concert with Franck Lorenzo

Special Claude François dinner concert !

L’événement Dîner concert spécial Claude François avec Franck Lorenzo Rochefort a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan