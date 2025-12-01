Dîner-Concert Spécial Johnny Beffes
Beffes
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Venez vivre une soirée exceptionnelle à Beffes avec un dîner-concert hommage à Johnny, interprété par le talentueux Hugues Futo !
Plongez dans l’univers du rockeur légendaire et savourez un menu complet inspiré de ses plats préférés… une expérience gourmande et musicale unique !
Au programme
Un concert vibrant et authentique qui fera revivre les plus grands succès de Johnny
Une ambiance chaleureuse et festive
Un apéritif compris dans le menu (30 €)
Un moment convivial à partager entre amis, en famille ou entre passionnés .
+33 7 85 51 29 78 artziksebastien@gmail.com
