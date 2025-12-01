Dîner-Concert Spécial Johnny Beffes

Dîner-Concert Spécial Johnny

3 Place du 11 Novembre Beffes Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez vivre une soirée exceptionnelle à Beffes avec un dîner-concert hommage à Johnny, interprété par le talentueux Hugues Futo !

Plongez dans l’univers du rockeur légendaire et savourez un menu complet inspiré de ses plats préférés… une expérience gourmande et musicale unique !

Au programme

Un concert vibrant et authentique qui fera revivre les plus grands succès de Johnny

Une ambiance chaleureuse et festive

Un apéritif compris dans le menu (30 €)

Un moment convivial à partager entre amis, en famille ou entre passionnés .

3 Place du 11 Novembre Beffes 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 7 85 51 29 78 artziksebastien@gmail.com

