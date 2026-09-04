Dîner-concert spécial Michel(s) au Belvédère Mesnil-Saint-Père
vendredi 9 octobre 2026 · Mesnil-Saint-Père
Informations pratiques
Mesnil-Saint-Père
Dîner-concert spécial Michel(s) au Belvédère
Le Belvédère Mesnil-Saint-Père Aube
Tarif : 59 – 59 – 59 Eur
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-09
Le temps d’une soirée, laissez-vous emporter par les plus grands succès des célèbres « Michel(s) » : Michel Delpech, Michel Polnareff, Michel Sardou, Michel Berger, Michel Fugain, Michèle Torr ou encore Michel Jonasz, interprétés par Gérard Piccioli.
Musique, gourmandise et convivialité seront au programme dans le cadre privilégié du Belvédère, au bord du lac de la Forêt d’Orient.
Un menu unique, hors boissons, sera proposé avec une entrée et un plat au choix, suivis d’un dessert du moment signé Maison Caffet.
Événement organisé en partenariat avec le Champagne Cheurlin-Dangin*.
Places limitées, réservation conseillée !
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Le Belvédère Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 28 11 contact@lebelvedere-restaurant.com
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English :
L’événement Dîner-concert spécial Michel(s) au Belvédère Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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