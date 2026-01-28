Dîner Concert St Valentin Le Comptoir de la Licorne Châlons-en-Champagne
Dîner Concert St Valentin Le Comptoir de la Licorne Châlons-en-Champagne samedi 14 février 2026.
Dîner Concert St Valentin
Le Comptoir de la Licorne 10 Place du Maréchal Foch Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 51 – 51 – EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
2026-02-14
Tout public
Dîner concert menu unique avec le duo guitare voix Middle Song
Cette année venez célébrer la Saint-Valentin au Comptoir de la Licorne
Réservations au 0326676767 ou en ligne .
Le Comptoir de la Licorne 10 Place du Maréchal Foch Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
