Diner -Concert Sweet Life LAUZIERES Nieul-sur-Mer
Diner -Concert Sweet Life LAUZIERES Nieul-sur-Mer jeudi 9 avril 2026.
Diner -Concert Sweet Life
LAUZIERES 124 Rue du Port Nieul-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Diner Concert dans l’univers des années 80’s anglo-saxonne.
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LAUZIERES 124 Rue du Port Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 45 44 contact@portlauzieres.com
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English :
Diner Concert in the world of the Anglo-Saxon 80s.
L’événement Diner -Concert Sweet Life Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par Nous La Rochelle
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