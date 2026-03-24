Diner -Concert Sweet Life LAUZIERES Nieul-sur-Mer

Diner -Concert Sweet Life

LAUZIERES 124 Rue du Port Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Diner Concert dans l’univers des années 80’s anglo-saxonne.

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LAUZIERES 124 Rue du Port Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 45 44 contact@portlauzieres.com

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English :

Diner Concert in the world of the Anglo-Saxon 80s.

L’événement Diner -Concert Sweet Life Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par Nous La Rochelle