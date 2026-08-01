Dîner & concert Tréveneuc Salle des fêtes L’Escale Tréveneuc

Informations pratiques

Tréveneuc

Dîner & concert Tréveneuc

Salle des fêtes L’Escale 2 Place du Bourg Tréveneuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Le Comité des Fêtes de Tréveneuc vous donne rendez-vous pour une soirée inoubliable ! Venez vibrer au son des sixties avec le groupe Les Simone pour un Dîner & Concert qui promet une ambiance festive et une bonne humeur garantie !

Prêts pour un voyage dans le temps ? Direction les années Yé-Yé ! .

Salle des fêtes L’Escale 2 Place du Bourg Tréveneuc 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 36 18 02

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English :

L’événement Dîner & concert Tréveneuc Tréveneuc a été mis à jour le 2026-07-31 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme