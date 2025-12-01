Dîner Concert Tribute to Gipsy Kings Maison Prosper Maufoux Château de Saint-Aubin Saint-Aubin
Dîner Concert Tribute to Gipsy Kings
Maison Prosper Maufoux Château de Saint-Aubin 3 Rue des Lavières Saint-Aubin Côte-d’Or
Début : 2025-12-13 19:30:00
Vibrez au rythme des guitares et des plus grands succès des Gipsy Kings lors d’un dîner exceptionnel au Château de Saint-Aubin !
Ambiance festive, guitares endiablées, voix ensoleillées et convivialité seront au rendez-vous avec ce concert The Gipsies Legacy imaginé Nicolas Reyes, la voix des Gipsy Kings.
Interprété par le groupe Reyes Heritage
Joseph Gautier Tênor Gipsy
Nino Baliardo Soliste hors pair et arrière-petit-fils de Manitas de Plata
Georges & Yohan Reyes Fils de Nicolas Reyes, la voix des Gipsy Kings.
Profitez d’un diner épicurien accompagné des Crémants de Bourgogne et vins de la Maison Prosper Maufoux, Château de Saint-Aubin, au coeur de la Côte de Beaune.
L’occasion idéale de partager un moment unique entre amis ou en famille !
Le programme
Accueil, Samedi 13 Décembre 2025, 19h30
Visite des caves avec verre d’accueil
Pièces apéritives
Menu en 5 services et mignardises
Vins inclus
Concert
Important
Age minimal 18 ans
Renseignements complémentaires au 03 80 20 23 82 .
Maison Prosper Maufoux Château de Saint-Aubin 3 Rue des Lavières Saint-Aubin 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 23 82
