Dîner Concert Tribute to Gipsy Kings Maison Prosper Maufoux Château de Saint-Aubin Saint-Aubin

Dîner Concert Tribute to Gipsy Kings

Maison Prosper Maufoux Château de Saint-Aubin 3 Rue des Lavières Saint-Aubin Côte-d'Or

Tarif : 189 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2025-12-13 19:30:00

Début : 2025-12-13 19:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Vibrez au rythme des guitares et des plus grands succès des Gipsy Kings lors d’un dîner exceptionnel au Château de Saint-Aubin !

Ambiance festive, guitares endiablées, voix ensoleillées et convivialité seront au rendez-vous avec ce concert The Gipsies Legacy imaginé Nicolas Reyes, la voix des Gipsy Kings.

Interprété par le groupe Reyes Heritage

Joseph Gautier Tênor Gipsy

Nino Baliardo Soliste hors pair et arrière-petit-fils de Manitas de Plata

Georges & Yohan Reyes Fils de Nicolas Reyes, la voix des Gipsy Kings.

Profitez d’un diner épicurien accompagné des Crémants de Bourgogne et vins de la Maison Prosper Maufoux, Château de Saint-Aubin, au coeur de la Côte de Beaune.

L’occasion idéale de partager un moment unique entre amis ou en famille !

Le programme

Accueil, Samedi 13 Décembre 2025, 19h30

Visite des caves avec verre d’accueil

Pièces apéritives

Menu en 5 services et mignardises

Vins inclus

Concert

Important

Age minimal 18 ans

Renseignements complémentaires au 03 80 20 23 82 .

Maison Prosper Maufoux Château de Saint-Aubin 3 Rue des Lavières Saint-Aubin 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 23 82

