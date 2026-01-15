Dîner-conférence Le bourg de Ducey au fil du temps Auberge de la Sélune Ducey-Les Chéris
Dîner-conférence Le bourg de Ducey au fil du temps Auberge de la Sélune Ducey-Les Chéris samedi 7 février 2026.
Auberge de la Sélune 2 rue Saint Germain Ducey-Les Chéris Manche
Début : 2026-02-07 18:45:00
fin : 2026-02-07 22:30:00
Dîner-conférence “Le bourg de Ducey au fil du temps.”
Par Valérie Houlbert, présidente de l’association Histothèque Jean Vitel de Ducey. .
Auberge de la Sélune 2 rue Saint Germain Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 53 62
