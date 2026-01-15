Dîner-conférence Le bourg de Ducey au fil du temps Auberge de la Sélune Ducey-Les Chéris

Dîner-conférence Le bourg de Ducey au fil du temps

Auberge de la Sélune 2 rue Saint Germain Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:45:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Dîner-conférence “Le bourg de Ducey au fil du temps.”

Par Valérie Houlbert, présidente de l’association Histothèque Jean Vitel de Ducey. .

Auberge de la Sélune 2 rue Saint Germain Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 53 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner-conférence Le bourg de Ducey au fil du temps

L’événement Dîner-conférence Le bourg de Ducey au fil du temps Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-01-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts