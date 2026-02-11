Dîner conte au Moulin de la Pipe Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze

Dîner conte au Moulin de la Pipe

Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze Drôme

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

2026-04-11

Soirée contes avec Lydie autour de la Vallée de la Drôme, pendant le repas du soir au Moulin de la Pipe. Un moment immersif mêlant récits, traditions locales et gastronomie dans une ambiance chaleureuse et intimiste.

Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 42 05 reservation@moulindelapipe.com

An evening of storytelling with Lydie about the Drôme Valley, during the evening meal at Moulin de la Pipe. An immersive moment combining stories, local traditions and gastronomy in a warm, intimate atmosphere.

L’événement Dîner conte au Moulin de la Pipe Omblèze a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme