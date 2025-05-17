Dîner Croisière « Carte Blanche au Chef du Perier du Bignon » Laval
Dîner Croisière « Carte Blanche au Chef du Perier du Bignon » Laval samedi 20 septembre 2025.
Mayenne
Dîner Croisière « Carte Blanche au Chef du Perier du Bignon » 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20 22:30:00
2025-09-20
Dîner croisière Carte blanche au chef Perier du Bignon
Nouveauté 2025
Le chef de l’hôtel-restaurant Perier du Bignon vous invite à savourer un menu d’exception, créé par ses soins, au rythme d’une croisière sur la Mayenne.
L’occasion pour lui de vous démontrer son savoir-faire, et vous partager certains de ses conseils de cuisine. Une croisière pour les gourmets !
• Samedis 17 mai et 20 septembre
• De 20h à 22h30
• Tarif unique 70€/pers
Menu* (à titre indicatif)
> Soufflé de brochet croustillant et écrevisses, bisque d’écrevisses émulsionnée
> Filet de veau & légumes primeur
> Mille-feuille vanille ou fruits de saison
> Coupe de pétillant 2 verres de vin
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .
100 Rue du Vieux Saint-Louis
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com
English :
Dinner cruise: Carte blanche with chef Perier du Bignon
German :
Dinner-Kreuzfahrt: Carte blanche für den Küchenchef Perier du Bignon
Italiano :
Crociera con cena: carta bianca per lo chef Perier du Bignon
Espanol :
Cena crucero: Carta blanca para el chef Perier du Bignon
L’événement Dîner Croisière « Carte Blanche au Chef du Perier du Bignon » Laval a été mis à jour le 2025-01-01 par LAVAL TOURISME