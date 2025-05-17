Dîner Croisière « Carte Blanche au Chef du Perier du Bignon » Laval

Dîner Croisière « Carte Blanche au Chef du Perier du Bignon » Laval samedi 20 septembre 2025.

Mayenne

Dîner Croisière « Carte Blanche au Chef du Perier du Bignon » 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20 22:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Dîner croisière Carte blanche au chef Perier du Bignon

Nouveauté 2025

Le chef de l’hôtel-restaurant Perier du Bignon vous invite à savourer un menu d’exception, créé par ses soins, au rythme d’une croisière sur la Mayenne.

L’occasion pour lui de vous démontrer son savoir-faire, et vous partager certains de ses conseils de cuisine. Une croisière pour les gourmets !

• Samedis 17 mai et 20 septembre

• De 20h à 22h30

• Tarif unique 70€/pers

Menu* (à titre indicatif)

> Soufflé de brochet croustillant et écrevisses, bisque d’écrevisses émulsionnée

> Filet de veau & légumes primeur

> Mille-feuille vanille ou fruits de saison

> Coupe de pétillant 2 verres de vin

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .

100 Rue du Vieux Saint-Louis

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

Dinner cruise: Carte blanche with chef Perier du Bignon

German :

Dinner-Kreuzfahrt: Carte blanche für den Küchenchef Perier du Bignon

Italiano :

Crociera con cena: carta bianca per lo chef Perier du Bignon

Espanol :

Cena crucero: Carta blanca para el chef Perier du Bignon

