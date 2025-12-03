Dîner Croisière des Lumières Laval

Dîner Croisière des Lumières

Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-18 22:00:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-04 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-17 2025-12-18

Découvrez les illuminations depuis une vue privilégiée la rivière La Mayenne.

Profitez, le temps d’une croisière, d’un instant privilégié. Bercés par la magie des Lumières de Laval, vous dégusterez un menu de fête tout en naviguant sur la Mayenne. Une expérience incontournable des illuminations lavalloises !

INFOS PRATIQUES

Dates les mercredis et jeudis, du 3 au 18 décembre

Horaire de 20h à 22h

Tarifs 58 €/adulte 30 €/enfant de -12 ans

• Embarquement Quai André Pinçon (devant le Cinéville) 15 minutes avant le départ.

• Départ des croisières sous réserve de 25 personnes minimum.

• Navigation sous réserve de conditions météo et sanitaires favorables.

• Réservation obligatoire minimum 10 jours à l’avance auprès de Laval Tourisme

· 02 43 49 45 26

· 84 avenue Robert Buron LAVAL

MENU

Cocktail La Châtaigne (ou cocktail de jus de fruits) et sa mise en bouche

Royal de foie gras, toast, salade de magret fumé, pickles (froid)

Paupiette de veau au coulis de cèpe

Duo de fromages d’Entrammes, salade verte

Le gros macaron framboise citron

Vin blanc et rouge · Eau minérale

Café ou infusion · Vin pétillant

MENU ENFANT (moins de 12 ans) Nous consulter

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Menus concoctés par nos chefs partenaires La Cantine, Le Palatium et Le Petit Périgord .

Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire billetterie@laval-tourisme.com

English :

Discover the illuminations from a privileged vantage point: the river La Mayenne.

German :

Entdecken Sie die Illuminationen von einem privilegierten Aussichtspunkt aus: dem Fluss La Mayenne.

Italiano :

Scoprite le luminarie da un punto di vista privilegiato: il fiume La Mayenne.

Espanol :

Descubra las iluminaciones desde un mirador privilegiado: el río La Mayenne.

