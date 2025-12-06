Dîner Croisière harmonie Laval

Dîner Croisière harmonie

Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : 72 – 72 – 72 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 22:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27 2026-01-03

Découvrez les illuminations depuis une vue privilégiée la rivière La Mayenne.

Partagez un moment d’exception avec vos proches. Pendant cette croisière au cœur des Lumières, l’accompagnement musical

du pianiste s’accordera au menu de fête du chef, pour régaler vos sens. Une parenthèse unique et harmonieuse !

INFOS PRATIQUES

Dates 6, 12, 13, 20, 27 décembre et 3 janvier

Horaire de 20h à 22h30

Tarifs 72 €/adulte 36 €/enfant de -12 ans

• Embarquement Quai André Pinçon (devant le Cinéville) 15 minutes avant le départ.

• Départ des croisières sous réserve de 25 personnes minimum.

• Navigation sous réserve de conditions météo et sanitaires favorables.

• Réservation obligatoire minimum 10 jours à l’avance auprès de Laval Tourisme

· 02 43 49 45 26

· 84 avenue Robert Buron LAVAL

MENU

4 mignardises de saison à déguster

Langoustine rôtie, bouillon thaï et ravioles de légumes

Noisette de veau rôtie, mousseline de potimarron aux noisettes, légumes d’antan, jus corsé

Duo de fromages Mayennais affinés et son mesclun, et condiment

Bûche des fêtes aux fruits exotiques

Coupe de Crémant de Loire

Eaux minérales · Vin · Café

MENU ENFANT (moins de 12 ans) Nous consulter

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Menus concoctés par nos chefs partenaires La Cantine, Le Palatium et Le Petit Périgord .

Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire billetterie@laval-tourisme.com

English :

Discover the illuminations from a privileged vantage point: the river La Mayenne.

German :

Entdecken Sie die Illuminationen von einem privilegierten Aussichtspunkt aus: dem Fluss La Mayenne.

Italiano :

Scoprite le luminarie da un punto di vista privilegiato: il fiume La Mayenne.

Espanol :

Descubra las iluminaciones desde un mirador privilegiado: el río La Mayenne.

