Dîner-croisière Réveillon du Nouvel An Rouen

Dîner-croisière Réveillon du Nouvel An

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:30:00

fin : 2025-12-31 02:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Vivez une soirée du Nouvel An inoubliable à bord de l’Escapade pour un dîner-croisière du Réveillon sur la Seine. Célébrez la fin de l’année dans une ambiance unique, alliant élégance, gastronomie et divertissement.

PLACES LIMITEES ! Réservez dès maintenant votre billet pour cette soirée exclusive.

Croisière Naviguez sur la Seine et laissez-vous séduire par la magie des lumières de la ville qui scintillent au fil de l’eau.

Menu Festif Savourez un menu de la Saint-Sylvestre spécialement conçu pour cette soirée unique, un véritable voyage culinaire.

Ambiance Live Laissez-vous envoûter par un duo Jazzy en live avec le talentueux Philippe Crestée, qui vous proposera un répertoire varié pour une soirée musicale inoubliable.

Dansez jusqu’à l’aube Après le dîner, la piste de danse vous attend pour célébrer la nouvelle année jusqu’à 2h00 du matin. Faites le plein d’énergie et de bonheur pour commencer 2025 en beauté !

2 Formules au choix Repas avec softs ou Repas avec 2 coupes de Champagne et vins supérieurs

Choix du placement de votre table placement central ou en supplément vue privilégiée, près des fenêtres.

Date 31 décembre 2025

Embarquement 20h30, bateau Escapade Heure de Départ 20h45

Durée de la Croisière 3h30 Fin de la soirée 2h00

MENU

AMUSE BOUCHE Tataki de thon au sésame et mayonnaise wasabi Sucette foie gras cranberries Gougère à la crème de truffe

MISE EN BOUCHE Gourmandise de rouget et tourteau, fraicheur d’agrumes, chip de chorizo

ENTRÉE Rouleau de légumes, tartare de saumon, fritot d’huîtres et Noix de Saint Jacques

SORBET Sorbet granité, champagne

PLAT PRINCIPAL Médaillon de chapon aux écrevisses, sauce aux morilles (alternative poisson possible sur demande avant le 20/12/2025) Croustillant d’asperges vertes, darphin de pommes de terre vitelotte

SALADE VERTE & FROMAGES AFFINÉS Salade verte, Coeur de Neufchâtel, millefeuille de pomme, caramel au vinaigre de cidre

TRIO DE DESSERT Mont Blanc au marron et insert mandarine, Entremet façon nougat glacé, Tarte tentation caramel

CAFE ET THE, EAU PLATE ET EAU GAZEUSE, Jus d’orange, jus de pommes .

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

