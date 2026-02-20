Dîner dans le noir Chilhac
Dîner dans le noir Chilhac samedi 14 mars 2026.
Dîner dans le noir
Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Expérience sensorielle.
Sur réservation. 24/32 €
.
Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 14 04 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sensory experience.
Reservations required. 24/32 ?
L’événement Dîner dans le noir Chilhac a été mis à jour le 2026-02-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier