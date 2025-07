Diner dans le noir La Vaupalière

Diner dans le noir La Vaupalière vendredi 10 octobre 2025.

Diner dans le noir

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

DÎNER DANS LE NOIR Vendredi 10 octobre 2025 à 20h

Au Clos de la Vaupalière à 5 min de Rouen

DÎNER DANS LE NOIR !

Osez l’inattendu et laissez vos sens vous guider !

Plongé dans le noir total, sans portable ni lumière, chaque bouchée devient une surprise. Une expérience unique, immersive et inoubliable !

MENU DÉCOUVERTE FAIT MAISON 45€ TTC/pers.

Un voyage gustatif en 3 étapes :

Entrée Plat Dessert (hors boisson)

Préparez-vous à l’inattendu… Surprenez-vous !

Chaque vendredi, notre restaurant vous propose des soirées spéciales ou à thème !

INFOS PRATIQUES

Besoins spécifiques ? Allergies, femmes enceintes, végétariens précisez-le lors de la réservation.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE (places limitées)

Pré-paiement requis (non annulable, non remboursable)

Réservez par téléphone 02.35.330.330

Réservez en ligne https://www.lecointeboutique.fr/…/360-diner-dans-le…

Ticket restaurant non accepté pour cette soirée spéciale

Taguez vos amis et partagez l’expérience !

Prêts à relever le défi du goût ? On vous attend !

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie

English : Diner dans le noir

DINNER IN THE DARK Friday, October 10, 2025 at 8pm

At Clos de la Vaupalière ? 5 min from Rouen

DINNER IN THE DARK!

Dare the unexpected and let your senses be your guide!

Immersed in total darkness, with no cell phones or lights, every mouthful becomes a surprise. A unique, immersive and unforgettable experience!

HOMEMADE DISCOVERY MENU ? 45? Incl. VAT/pers.

A gustatory journey in 3 stages:

Starter ? Main course ? Dessert (excluding drinks)

Prepare yourself for the unexpected… Surprise yourself!

Every Friday, our restaurant offers special or themed evenings!

PRACTICAL INFO

Special needs? Allergies, pregnant women, vegetarians: please specify when booking.

RESERVATION REQUIRED (places are limited)

Pre-payment required (non-cancellable, non-refundable)

Book by phone: 02.35.330.330

Book online: https://www.lecointeboutique.fr/…/360-diner-dans-le…

Luncheon vouchers not accepted for this special evening

Tag your friends and share the experience!

Ready to take up the taste challenge? We’re waiting for you!

German :

ABENDESSEN IM DUNKELN Freitag, 10. Oktober 2025 um 20 Uhr

Au Clos de la Vaupalière? 5 Min. von Rouen entfernt

DINNER IN THE DARK!

Wagen Sie das Unerwartete und lassen Sie sich von Ihren Sinnen leiten!

In völlige Dunkelheit getaucht, ohne Handy oder Licht, wird jeder Bissen zu einer Überraschung. Ein einzigartiges, immersives und unvergessliches Erlebnis!

HAUSGEMACHTES ENTDECKUNGSMENÜ ? 45? Inkl. MwSt./Pers.

Eine Geschmacksreise in drei Etappen:

Vorspeise ? Hauptgericht ? Dessert (ohne Getränke)

Bereiten Sie sich auf das Unerwartete vor … Lassen Sie sich überraschen!

Jeden Freitag bietet Ihnen unser Restaurant besondere Abende oder Themenabende an!

PRAKTISCHE INFOS

Besondere Bedürfnisse ? Allergien, Schwangere, Vegetarier: Geben Sie dies bei der Reservierung an.

OBLIGATORISCHE RESERVIERUNG (begrenzte Plätze)

Vorauszahlung erforderlich (nicht stornierbar, nicht rückerstattbar)

Buchen Sie per Telefon: 02.35.330.330

Buchen Sie online: https://www.lecointeboutique.fr/…/360-diner-dans-le…

Essensgutscheine werden für diesen besonderen Abend nicht akzeptiert

Taggen Sie Ihre Freunde und teilen Sie das Erlebnis!

Sind Sie bereit, die Herausforderung des Geschmacks anzunehmen? Wir warten auf Sie!

Italiano :

CENA AL BUIO Venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 20.00

Al Clos de la Vaupalière, a 5 minuti da Rouen

CENA AL BUIO!

Osate l’inaspettato e lasciatevi guidare dai sensi!

Immersi nell’oscurità totale, senza cellulari né luci, ogni boccone diventa una sorpresa. Un’esperienza unica, coinvolgente e indimenticabile!

MENU DI SCOPERTA FATTO IN CASA ? 45? IVA inclusa/pers.

Un viaggio gustativo in 3 tappe:

Antipasto ? Piatto principale ? Dessert (bevande escluse)

Preparatevi all’imprevisto… Sorprendetevi!

Ogni venerdì il nostro ristorante propone serate speciali o a tema!

INFO PRATICHE

Esigenze particolari? Allergie, donne in gravidanza, vegetariani: specificare al momento della prenotazione.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (i posti sono limitati)

È richiesto il pagamento anticipato (non annullabile, non rimborsabile)

Prenotazione telefonica: 02.35.330.330

Prenotazione online: https://www.lecointeboutique.fr/…/360-diner-dans-le…

Non si accettano buoni pasto per questa serata speciale

Taggate i vostri amici e condividete l’esperienza!

Pronti a raccogliere la sfida del gusto? Vi aspettiamo!

Espanol :

CENA EN LA OSCURIDAD Viernes 10 de octubre de 2025 a las 20h00

En Clos de la Vaupalière ? a 5 min de Rouen

CENA EN LA OSCURIDAD

Atrévase con lo inesperado y déjese guiar por sus sentidos

Inmerso en una oscuridad total, sin móviles ni luces, cada bocado se convierte en una sorpresa. Una experiencia única, envolvente e inolvidable

MENÚ DESCUBRIMIENTO CASERO ? 45? IVA/pers. incluido

Un viaje gustativo en 3 etapas:

Entrante ? Plato principal ? Postre (bebidas no incluidas)

Prepárese para lo inesperado… ¡Sorpréndase!

Todos los viernes, nuestro restaurante ofrece veladas especiales o temáticas

INFORMACIÓN PRÁCTICA

¿Necesidades especiales? Alergias, mujeres embarazadas, vegetarianos: especifíquelo al hacer la reserva.

RESERVA OBLIGATORIA (plazas limitadas)

Se requiere pago por adelantado (no cancelable, no reembolsable)

Reserva por teléfono: 02.35.330.330

Reserva en línea: https://www.lecointeboutique.fr/…/360-diner-dans-le…

No se aceptan vales de almuerzo para esta velada especial

Etiqueta a tus amigos y comparte la experiencia

¿Listo para aceptar el reto del sabor? ¡Le estamos esperando!

