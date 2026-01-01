Diner dans le noir Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière
Diner dans le noir Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière vendredi 23 janvier 2026.
Diner dans le noir
Rue Louis Joseph Gay-Lussac Le Clos Rouen La Vaupalière La Vaupalière Seine-Maritime
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-03-20 23:30:00
2026-01-23 2026-02-06 2026-03-06 2026-03-20
DÎNER DANS LE NOIR
Au Clos Rouen La Vaupalière à 5 min de Rouen
DÎNER DANS LE NOIR !
Osez l’inattendu et laissez vos sens vous guider !
Plongé dans le noir total, sans portable ni lumière, chaque bouchée devient une surprise. Une expérience unique, immersive et inoubliable !
MENU DÉCOUVERTE FAIT MAISON 45€ TTC/pers.
Un voyage gustatif en 3 étapes
Entrée Plat Dessert (hors boisson)
Préparez-vous à l’inattendu… Surprenez-vous !
Chaque vendredi, notre restaurant vous propose des soirées spéciales ou à thème !
INFOS PRATIQUES
Besoins spécifiques ? Allergies, femmes enceintes, végétariens précisez-le lors de la réservation.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (places limitées)
Pré-paiement requis (non annulable, non remboursable)
Réservez par téléphone 02.35.330.330 .
Rue Louis Joseph Gay-Lussac Le Clos Rouen La Vaupalière La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30 contact@closvaupaliere.fr
