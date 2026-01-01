Diner dans le noir Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière

Diner dans le noir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-03-20 23:30:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-02-06 2026-03-06 2026-03-20

DÎNER DANS LE NOIR

Au Clos Rouen La Vaupalière à 5 min de Rouen

DÎNER DANS LE NOIR !

Osez l’inattendu et laissez vos sens vous guider !

Plongé dans le noir total, sans portable ni lumière, chaque bouchée devient une surprise. Une expérience unique, immersive et inoubliable !

MENU DÉCOUVERTE FAIT MAISON 45€ TTC/pers.

Un voyage gustatif en 3 étapes

Entrée Plat Dessert (hors boisson)

Préparez-vous à l’inattendu… Surprenez-vous !

Chaque vendredi, notre restaurant vous propose des soirées spéciales ou à thème !

INFOS PRATIQUES

Besoins spécifiques ? Allergies, femmes enceintes, végétariens précisez-le lors de la réservation.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE (places limitées)

Pré-paiement requis (non annulable, non remboursable)

Réservez par téléphone 02.35.330.330 .

Rue Louis Joseph Gay-Lussac Le Clos Rouen La Vaupalière La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30 contact@closvaupaliere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

