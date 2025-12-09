Dîner dans le noir… Mesquer
Dîner dans le noir… Mesquer samedi 17 janvier 2026.
Dîner dans le noir…
50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Le Central se fait obscur le temps d’une soirée un peu spéciale!
Nous vous proposons un diner cuisiné avec soin à déguster dans la pénombre.
Pas de mauvaises blagues, juste une expérience perturbante et jubilatoire!
A la fin, on met en lumière ensemble ce que l’on vous a servi et on échange. .
50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
