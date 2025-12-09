Dîner dans le noir…

50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Le Central se fait obscur le temps d’une soirée un peu spéciale!

Nous vous proposons un diner cuisiné avec soin à déguster dans la pénombre.

Pas de mauvaises blagues, juste une expérience perturbante et jubilatoire!

A la fin, on met en lumière ensemble ce que l’on vous a servi et on échange. .

50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

English :

L’événement Dîner dans le noir… Mesquer a été mis à jour le 2025-12-09 par ADT44