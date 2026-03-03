Dîner dans le Noir Château de Thillombois Thillombois

Dîner dans le Noir

Château de Thillombois 1 Rue du Château Thillombois Meuse

Tarif : – – EUR

68

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Osez l’éveil des sens !

Préparez-vous à vivre une expérience sensorielle et inédite dans les salons du château…

Plongés dans l’obscurité, vous dégusterez un NOUVEAU MENU SURPRISE aux saveurs d’Antan composé de produits locaux, pensé par Connaissance de la Meuse et le talentueux chef Alexandre Leroy, traiteur meusien.

Des mets raffinés qu’il vous faudra deviner avec des récompenses à la clef !

Une soirée inédite pour (r)éveiller votre curiosité et vos papilles gustatives…

Nombres de places limité. Réservation obligatoire au 03 29 84 50 00.Tout public

68 .

Château de Thillombois 1 Rue du Château Thillombois 55260 Meuse Grand Est +33 3 29 84 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dare to awaken the senses!

Get ready for a unique sensory experience in the château?s salons?

Plunged into the dark, you’ll enjoy a NEW SURPRISE MENU featuring the flavors of yesteryear and local produce, created by Connaissance de la Meuse and talented Meuse chef Alexandre Leroy.

You’ll have to guess which refined dishes you’ll like, with prizes to match!

A unique evening to (re)awaken your curiosity and taste buds?

Limited number of places. Reservations required on 03 29 84 50 00.

L’événement Dîner dans le Noir Thillombois a été mis à jour le 2026-03-03 par OT COEUR DE LORRAINE