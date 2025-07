DÎNER DANS LES VIGNES AU CLAIR DE LUNE Gabian

DÎNER DANS LES VIGNES AU CLAIR DE LUNE Gabian vendredi 8 août 2025.

DÎNER DANS LES VIGNES AU CLAIR DE LUNE

D13 LIEU-DIT COSTE ROUGE Gabian Hérault

Tarif : 69 – 69 – EUR

Début : 2025-08-08

2025-08-08

Venez vivre une soirée magique au Mas Farchat, où la nature et la gastronomie se rencontrent pour vous offrir une expérience insolite et inoubliable.

Le chef de l’Omnibus a conçu un menu spécial en 5 services pour cette occasion, mettant en valeur les saveurs authentiques de notre région en accord avec les vins du Mas Farchat.

D13 LIEU-DIT COSTE ROUGE Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 6 16 12 05 40 contact@masfarchat.fr

English :

Come and enjoy a magical evening at Mas Farchat, where nature and gastronomy meet to offer you an unusual and unforgettable experience.

The Omnibus chef has created a special 5-course menu for the occasion, highlighting the authentic flavors of our region in harmony with the wines of Mas Farchat.

German :

Erleben Sie einen magischen Abend auf Mas Farchat, wo Natur und Gastronomie zusammenkommen, um Ihnen ein ungewöhnliches und unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Der Chefkoch des Omnibus hat für diesen Anlass ein spezielles 5-Gänge-Menü zusammengestellt, das die authentischen Aromen unserer Region im Einklang mit den Weinen von Mas Farchat hervorhebt.

Italiano :

Venite a trascorrere una serata magica al Mas Farchat, dove natura e gastronomia si incontrano per offrirvi un’esperienza insolita e indimenticabile.

Per l’occasione, lo chef dell’Omnibus ha elaborato uno speciale menu di 5 portate che mette in risalto i sapori autentici della nostra regione in armonia con i vini del Mas Farchat.

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada mágica en Mas Farchat, donde naturaleza y gastronomía se unen para ofrecerle una experiencia insólita e inolvidable.

El chef de Omnibus ha diseñado para la ocasión un menú especial de 5 platos que muestra los auténticos sabores de nuestra región en armonía con los vinos de Mas Farchat.

