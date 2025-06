Dîner dans les vignes Jaillance Châtillon-en-Diois 17 juillet 2025 17:30

Drôme

Dîner dans les vignes Jaillance Coordonnées GPS 44.692817, 5.461681 Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 17:30:00

fin : 2025-07-17 00:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Venez partager un dîner autour d’un brasero gourmand après une balade guidée dans le vignoble de Châtillon-en-Diois et profitez de l’animation musicale. Réservations fortement conseillées.

.

Coordonnées GPS 44.692817, 5.461681

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 30 15 accueil@jaillance.com

English :

Join us for dinner around a gourmet brazier after a guided walk through the vineyards of Châtillon-en-Diois, and enjoy live music. Reservations strongly recommended.

German :

Genießen Sie nach einem geführten Spaziergang durch die Weinberge von Châtillon-en-Diois ein gemeinsames Abendessen um einen Gourmet-Brazero und lassen Sie sich von der musikalischen Unterhaltung unterhalten. Reservierungen werden dringend empfohlen.

Italiano :

Dopo una passeggiata guidata tra i vigneti di Châtillon-en-Diois, con musica dal vivo, potrete gustare una cena attorno a un braciere da gourmet. Si consiglia vivamente la prenotazione.

Espanol :

Venga a disfrutar de una cena en torno a un brasero gastronómico tras un paseo guiado por los viñedos de Châtillon-en-Diois, con música en directo. Se recomienda encarecidamente reservar.

L’événement Dîner dans les vignes Jaillance Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme du Pays Diois