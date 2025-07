Dîner dansant à Bagneux Bagneux

Dîner dansant à Bagneux Bagneux vendredi 15 août 2025.

Bagneux Indre

Tarif :

Début : 2025-08-15 20:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Diner dasant animé par La Voix de Sandra et Viani, le Duo VS à partir de 20h sur la place du village. Au menu kir entrée steak frites fromage et dessert. Inscription possible par téléphone. .

Bagneux 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 29 12 94

English :

Dinner dance in Bagneux

German :

Abendessen mit Tanz in Bagneux

Italiano :

Cena danzante a Bagneux

Espanol :

Cena con baile en Bagneux

L'événement Dîner dansant à Bagneux Bagneux a été mis à jour le 2025-07-20