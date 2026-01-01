Diner Dansant à Equemauville Route de Trouville Équemauville
Diner Dansant à Equemauville Route de Trouville Équemauville samedi 31 janvier 2026.
Diner Dansant à Equemauville
Route de Trouville La Briquerie Équemauville Calvados
Tarif : – –
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Repas traditionnel au prix de 42€ avec entrée, trou normand, plat, dessert, café, apéritifs, vins compris.
Route de Trouville La Briquerie Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 06 08
English : Diner Dansant à Equemauville
Traditional meal at €42, including starter, trou normand, main course, dessert, coffee, aperitifs and wine.
