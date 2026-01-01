Diner Dansant à Equemauville Route de Trouville Équemauville

Diner Dansant à Equemauville

Route de Trouville La Briquerie Équemauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Repas traditionnel au prix de 42€ avec entrée, trou normand, plat, dessert, café, apéritifs, vins compris.

Repas traditionnel au prix de 42€ avec entrée, trou normand, plat, dessert, café, apéritifs, vins compris. .

Route de Trouville La Briquerie Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 06 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diner Dansant à Equemauville

Traditional meal at €42, including starter, trou normand, main course, dessert, coffee, aperitifs and wine.

L’événement Diner Dansant à Equemauville Équemauville a été mis à jour le 2026-01-09 par Calvados Attractivité