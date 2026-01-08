Dîner dansant Salle des Fêtes Ainay-le-Château

Dîner dansant

Salle des Fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Le comité des fêtes d’Ainay le Château vous convie à son dîner dansant le samedi 17 janvier 2026, dès 20h.

Animation par l’orchestre Joël Pasquier. Réservez votre dîner avant le 12 janvier au 04 70 07 90 05 ou au 06 31 18 34 90.

Traiteur Chez Chaumat .

Salle des Fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05

English :

The Comité des fêtes d’Ainay le Château invites you to its dinner dance on Saturday, January 17, 2026, starting at 8pm.

Entertainment by the Joël Pasquier orchestra. Book your dinner before January 12 on 04 70 07 90 05 or 06 31 18 34 90.

Caterer Chez Chaumat .

