Dîner dansant années 80 à 2000 Salle Plaisance Luçon samedi 18 octobre 2025.

Salle Plaisance 6 chemin la Motte des 4 Seigneurs Luçon Vendée

Tarif : 44 – 44 – EUR

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18 02:00:00

2025-10-18

« Nous sommes heureux de vous annoncer le retour de notre soirée dîner dansante, qui se tiendra le samedi 18 octobre 2025 à la salle Plaisance de Luçon.

Dîner Dansant Années 80 à 2000

Organisé par le comité des fêtes de la ville de Luçon

Préparez-vous à une soirée inoubliable sous le signe de la fête et de la nostalgie ! La salle Plaisance de Luçon vous ouvre ses portes le samedi 18 octobre pour un dîner dansant aux rythmes des années 80 à 2000, animé par l’incontournable orchestre CITADELLE.

Ouverture des portes 20h00

Le dîner sera préparé par David Traiteur du Langon.

Réservation obligatoire avant le 10 octobre

Ambiance festive, repas savoureux, et tubes cultes pour danser jusqu’au bout de la nuit… Sortez vos plus belles tenues rétro et venez vibrer au son des décennies qui ont marqué les cœurs et les pistes de danse !

Places limitées, ne tardez pas à réserver ! .

Salle Plaisance 6 chemin la Motte des 4 Seigneurs Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 27 70 29 41 comitefeteslucon@gmail.com

English :

« We’re delighted to announce the return of our dinner dance, to be held on Saturday, October 18, 2025 at Luçon’s Salle Plaisance.

German :

« Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Dinner-Tanzabend am Samstag, dem 18. Oktober 2025, im Salle Plaisance in Luçon wieder stattfinden wird.

Italiano :

« Siamo lieti di annunciare il ritorno della nostra cena danzante, che si terrà sabato 18 ottobre 2025 alla Salle Plaisance di Luçon.

Espanol :

« Estamos encantados de anunciar el regreso de nuestra cena con baile, que se celebrará el sábado 18 de octubre de 2025 en la Salle Plaisance de Luçon.

