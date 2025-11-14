Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dîner dansant années 80 par DJ REMYX EVENT, casino de Cayeux sur Mer Cayeux-sur-Mer vendredi 14 novembre 2025.

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Venez chanter et danser avec nous §
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56 

English :

Come sing and dance with us ?

German :

Kommt und singt und tanzt mit uns §

Italiano :

Venite a cantare e a ballare con noi?

Espanol :

Ven a cantar y bailar con nosotros ?

L’événement Dîner dansant années 80 par DJ REMYX EVENT, casino de Cayeux sur Mer Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-25 par OT DE LA BAIE DE SOMME