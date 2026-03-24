Diner dansant années 80 Verruyes

Diner dansant années 80 Salle du Prieuré St Martin Verruyes 2026-04-25

Diner dansant années 80 Verruyes samedi 25 avril 2026.

Diner dansant années 80

Salle du Prieuré St Martin Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Organisé par le Comité des Fêtes de Verruyes, rdv pour le diner dansant année 80.   .

Salle du Prieuré St Martin Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 93 87 08 

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English : Diner dansant années 80

L’événement Diner dansant années 80 Verruyes a été mis à jour le 2026-03-22 par CC Val de Gâtine

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