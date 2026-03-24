Diner dansant années 80 Verruyes
Diner dansant années 80 Verruyes samedi 25 avril 2026.
Diner dansant années 80
Salle du Prieuré St Martin Verruyes Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Organisé par le Comité des Fêtes de Verruyes, rdv pour le diner dansant année 80. .
Salle du Prieuré St Martin Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 93 87 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Diner dansant années 80
L’événement Diner dansant années 80 Verruyes a été mis à jour le 2026-03-22 par CC Val de Gâtine