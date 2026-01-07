Dîner dansant Bal portugais avec Christian Esteves Sainville

Dîner dansant Bal portugais avec Christian Esteves

11 Rue de la Porte d’Etampes Sainville Eure-et-Loir

Dîner dansant et bal portugais animé par Christian Esteves, avec menu tartiflette et ambiance conviviale.

L’association L’Amitié Franco-Portugaise de Sainville-Garancières propose un dîner dansant aux couleurs du Portugal, animé par le chanteur et musicien Christian Esteves. La soirée débute par un apéritif et des amuses-bouches, avant une généreuse tartiflette préparée sous vos yeux, suivie d’une panacotta et d’un café. La piste de danse est ouverte toute la soirée pour profiter de l’animation musicale et partager un moment festif en famille ou entre amis. Un tarif réduit est prévu pour les enfants à partir de 6 ans, les plus jeunes étant accueillis gratuitement. Les boissons ne sont pas comprises et la réservation est obligatoire, le nombre de places étant limité. .

11 Rue de la Porte d’Etampes Sainville 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 52 07 12 62 afpsainville@gmail.com

English :

Dinner dance and Portuguese ball hosted by Christian Esteves, with tartiflette menu and friendly atmosphere.

