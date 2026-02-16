Dîner Dansant Balbronn
Le FC Balbronn organise sont dîner dansant le samedi 14 mars 2026 à 19h30 salle du Fronhof. Animation musicale par les Zinseltaler.
Menu à 28€ par personne Bretzel, Couscous, Café et Dessert
À emporter 18€
Enfants de moins de 12 ans 13€
Tombola avec de nombreux lots à gagner !
CONTACTS POUR RESERVATION
ERNEST 06 47 55 06 53 03 88 50 52 52
STEPHANE 06 74 50 45 88
ERIC 07 62 20 61 83 .
rue du Fronhof Balbronn 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 55 06 53
