Dîner dansant Bourbach-le-Bas

Dîner dansant

5 rue de Masevaux Bourbach-le-Bas Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Un dîner dansant convivial au profit de l’association Guillaume.

Un dîner dansant sous le signe de la convivialité et de la solidarité. Savourez un bon repas, dansez dans la bonne humeur et soutenez l’association Guillaume dans une ambiance festive. .

5 rue de Masevaux Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 7 87 60 07 56

English :

A convivial dinner-dance in aid of the Guillaume association.

German :

Ein geselliges Tanzdinner zu Gunsten der Guillaume Association.

Italiano :

Cena-danza amichevole a favore dell’associazione Guillaume.

Espanol :

Cena-baile amistosa a beneficio de la asociación Guillaume.

