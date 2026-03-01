Diner dansant Bressolles

Diner dansant Bressolles samedi 14 mars 2026.

Salle des fêtes Bressolles Allier

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14 00:00:00

2026-03-14

Diner dansant du comité des fêtes.
Salle des fêtes Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 74 58 71  comitedesfetesbressolles03@gmail.com

English :

Dinner dance by the Comité des fêtes.

