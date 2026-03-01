Diner dansant

Salle des fêtes Bressolles Allier

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 00:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Diner dansant du comité des fêtes.

.

Salle des fêtes Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 74 58 71 comitedesfetesbressolles03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dinner dance by the Comité des fêtes.

L’événement Diner dansant Bressolles a été mis à jour le 2026-03-03 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région