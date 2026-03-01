Diner dansant Bressolles
Diner dansant Bressolles samedi 14 mars 2026.
Diner dansant
Salle des fêtes Bressolles Allier
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14 00:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Diner dansant du comité des fêtes.
.
Salle des fêtes Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 74 58 71 comitedesfetesbressolles03@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dinner dance by the Comité des fêtes.
L’événement Diner dansant Bressolles a été mis à jour le 2026-03-03 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région