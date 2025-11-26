Dîner dansant carnavalesque Sewen
Dîner dansant carnavalesque Sewen samedi 31 janvier 2026.
Dîner dansant carnavalesque
Grand Rue Sewen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-01-31 19:00:00
Venez assister au dîner dansant carnavalesque animé par Philippe Savana. 1 apéritif offert, couscous, fromage, dessert et café. Sur réservation avant le 25 janvier par téléphone.
Grand Rue Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 42 15 69 erasun.isidore@neuf.fr
English :
Join us for a carnival dinner-dance hosted by Philippe Savana. 1 complimentary aperitif, couscous, cheese, dessert and coffee. Reservations by telephone before January 25.
